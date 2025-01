تراجع طفيف بأسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية

2025-01-10 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تراجع سعر النفط العراقي، اليوم (الجمعة) بشكل طفيف عن أسعاره في الأيام الماضية. وسجل خام البصرة الثقيل 72.47 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 75.67 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.35- على التوالي تسليم اذار 2025. وبحسب نشرات أسعار دولية، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 77.31 …

