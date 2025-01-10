إصابة 10 أشخاص نصفهم من لاعبي فريق كروي في حوادث سير بديالى

2025-01-10 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، إصابة 10 أشخاص، بينهم 5 من لاعبي فريق كروي، في سلسلة حوادث سير متفرقة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإصابات وقعت في أربعة حوادث سير بمناطق متفرقة من ديالى"، مشيراً إلى أن "جميع المصابين تم نقلهم إلى ردهات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية، بما في ذلك مستشفيات بعقوبة، لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "معظم المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، باستثناء ثلاث حالات لا تزال تحت الرعاية الطبية"، مبينا أن معدلات حوادث السير منذ بداية كانون الثاني وحتى الآن لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، على الرغم من التحذيرات المتكررة بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، واتباع الإرشادات المرورية".

ودعا العزاوي "العوائل إلى الانتباه لأطفالهم والمراهقين، ومنعهم من قيادة السيارات والدراجات النارية"، مشيراً إلى أن "الحوادث الناجمة عن ذلك تكون مروعة وتتسبب بخسائر بشرية فادحة".

وفي وقت سابق قال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، عن إصابة 17 شخصا بينهم ضابط في حوادث سير متفرقة في المحافظة، مبينا ان الحوادث غالبا ماتحدث بسبب سوء الطقس او السرعة غير القانونية.





