قيادة العمليات المشتركة تؤكد مقتل "نائب والي كركوك" بضربة جوية

2025-01-10 12:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن قتل "نائب واليكركوك" في تنظيم داعش وستة من مرافقيه بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين، فيتأكيد لما نشرته وكالة شفق نيوز يوم أمس.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نفذت طائرات الـF16 العراقية ضربة جوية فيسلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، استهدفت خلالها وكراً مهماًللإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وبينت"شرعت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية وإشراف وتخطيط خليةالاستهداف لقيادة العمليات المشتركة إلى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهدالهندسي لقيادة عمليات كركوك".

وأكدت"تم العثور على ست جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب واليكركوك)، وعادت القوة بعد تنفيذها المهمة بسلام".

وأضافتالقيادة "كان لقواتنا الأمنية الشجاعة عمل مميز باندفاع بطولي وصبر ومطاولةومحاصرة الإرهابيين في كهوف ومخابئ معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام".

ولفتتإلى أن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند إلى معلومات استخبارية دقيقةكانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمةللعصابات الإرهابية".

وكانمصدر أمني في قيادة عمليات كركوك، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس الخميس، بأن"ضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو العراقي، استهدفت وكراً للتنظيم في جبالحمرين، وأدت إلى مقتل ستة من عناصر داعش، ونائب والي كركوك".

وأكدالمصدر، أن "بين القتلى عثر على نائب والي تنظيم داعش (أبو عبيدة)، فضلاً عنالعثور على سلاحي M16وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالةوفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".

وأشارالمصدر، إلى "ضبط مواد دعم لوجستي مع أواني طبخ ومواد إسعافات أولية"،مؤكداً أن "سلسلة ضربات تعرض لها التنظيم خلال شهر أدت إلى مقتل 30عنصراً".