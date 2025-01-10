2025-01-10 12:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية لإنهاء وجود بقايا خلاياداعش في وادي زغيتون بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات أمنية من قيادة عمليات كركوك انطلقت صباحاليوم لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في عنق وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من جهةصلاح الدين".

وأضافأن "الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا داعش في الوادي الذي يشهد أنشطةإرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم مخبئاً لها"، لافتاً إلى أن "العمليةتشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسلل وحركة الإرهابيين في الوادي".