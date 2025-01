العامري: السيادة العراقية يجب أن تتحقق في أيلول 2025 وضرورة إخراج القوات التركية من الشمال

2025-01-10 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الجمعة، بأن السيادة العراقية يجب أن تتحقق في أيلول 2025، فيما شدد على ضرور إخراج القوات التركية من الشمال. وقال العامري، في كلمة له خلال بالحفل التأبيني لذكرى استشهاد شهيد المحراب: "هناك عمل استخباري متواصل من قبل أجهزتنا الامنية بصنوفها كافة، وأن الحدود العراقية ممسوكة على أتم […]

