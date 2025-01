الأمم المتحدة: 85% من اللاجئين والنازحين في العراق يعيشون بإقليم كردستان

2025-01-10 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها لشهر ديسمبر 2024، إن 286.171 لاجئا ونازحا يعيشون في إقليم كردستان، وهو ما يمثل 85% من إجمالي اللاجئين في العراق.وصنفت المفوضية الأرقام كالتالي: 11.101 من كبار السن، 138.199 من الإناث، 147.972 من الذكور، 49.116 من الشباب (15-24 سنة)، و203.447 من النساء والأطفال. وفيما يتعلق بأماكن إقامتهم، […]

