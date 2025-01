الإعمار تعلن تخصيص 950 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025

2025-01-10 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار بحسب الوكالة الرسمية، إن "المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث يتم تدويره بين المقترضين"، لافتا الى أن "مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو […]

