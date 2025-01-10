2025-01-10 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واععقدَ اليوم الجمعة في فندق الميراث وسط العاصمة التايلاندية بانكوك المؤتمر التنسيقيُّ الذي يسبق مباراة منتخب سيدات كرة الصالات العراقيّ ونظيره الفلسطينيّ التي تجري غداً السبت ضمن الجولة الأولى لمنافسات تصفيات كأس آسيا.وذكر بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " المؤتمر التنسيقيُّ عقد بحضور كل من المدير الإداريّ للمنتخب علي عباس، وإداري المنتخب ضياء ستار، حيث سيرتدي منتخب السيدات العراقيّ اللون الأبيض وحارس المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي الفريق الفلسطيني اللون الأحمر، وستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند (الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد)".وأضاف البيان أن " المؤتمر التنسيقيّ تطرق إلى نظام البطولة، وتأهل الفرق من المجموعات الأربع، منتخبان من كل مجموعة ومنتخبان (أفضل ثالث)، إضافةً الى منتخبي إيران واليابان البطل والوصيف من النسخة السابقة، فضلاً عن الصين البلد المنظم ليكتمل عقد الفرق الـ 12 التي ستخوض النهائياتَ شهر أيار المقبل".ويلعب منتخب سيدات كرة الصالات العراقي ضمن المجموعة الأولى في التصفياتِ الآسيويّة، والتي تضم منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلد المستضيف للتصفيات.