اليوم .. تسع مباريات لحساب الجولة (11) من ممتاز الكرة

2025-01-10 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم الجمعة (9) مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).ويلتقي فريق الصناعة مع نظيره الاتصالات في ملعب الأول، بينما يستضيف ملعب المجر مباراة ميسان ونفط الوسط، ويتوجه فريق الحسين الى البصرة لمواجهة البحري على أرضه.وسيكون ملعب الفلوجة مسرحاً لمباراة فريق الفهد مع مصافي الجنوب ،ويلاقي فريق الرمادي في ملعبه متحديه عفك ،ويستضيف فريق الكاظمية على ملعبه نظيره المصافي ، بينما يتوجه الوصيف فريق الجولان الى كركوك للقاء فريق غاز الشمال ، ويحط فريق أمانة بغداد رحالة الى السليمانية لمواجهة البيشمركة .وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم غدٍ السبت بإقامة مباراة واحدة تجمع الصناعات الكهربائية مع الناصرية في ملعب أمانة بغداد، وتقام جميع المباريات في الساعة الثانية ظهراً.