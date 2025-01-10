مقتل "نائب والي كركوك" و 5 من عناصر داعش بضربة للـ f16 في جبال حمرين

2025-01-10 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة ( 10 كانون الثاني 2025 )، ان جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك، قاموا بتمشيط اهدافا ارهابية بمناطق جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكر بيان قيادة العمليات المشتركة، تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، "إلحاقاً ببياننا بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك والتي استهدفت خلالها وكرا مهما للإرهابيين الذي حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب، شرعت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية واشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة الى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك".

واضاف البيان، انه "تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)"، مشيرا الى ان القوة عادت بسلام بعد تنفيذها المهمة بسلام.

ووصف البيان، القوات الامنية، بقوله "بعد ان كان لقواتنا الأمنية الشجاعة عمل مميز باندفاع بطولي وصبر ومطاولة ومحاصرة الإرهابيين في كهوف ومخابي معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة ايام".

واكد، إن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.