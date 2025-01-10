الإعلام الأمني: العثور على 6 جثث لعصابات داعش بينها ما يسمى نائب والي كركوك

2025-01-10 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة عن العثور على 6 جثث لعصابات داعش من بينها ما يسمى نائب والي كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلحاقاً ببياننا بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك والتي استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين الذي حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب، فقد شرعت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية واشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة الى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك".وأضافت أنه "تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)"، مبينة أنه "بفضل الله عادت القوة بعد تنفيذها المهمة بسلام، بعد ان كان لقواتنا الأمنية الشجاعة عمل مميز باندفاع بطولي وصبر ومطاولة ومحاصرة الإرهابيين في كهوف ومخابي معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة ايام".وأوضحت الخلية أن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية"، مشيرة إلى أنه "سنجعل الأرض تضيق على داعش وقيادته ما دام لدينا رجال تسلحوا بحب العراق".