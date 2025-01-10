ثالث وزير أوروبي يزور سوريا بعد سقوط النظام.. وزير خارجية إيطاليا يصل العاصمة السورية دمشق

2025-01-10 12:35:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - سوريا

وصل وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاياني العاصمة السورية دمشق ليصبح ثالث وزير أوروبي يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.وكان تاياني قد قال في تصريحات له "سأتوجه الجمعة في مهمة إلى دمشق"، موضحا أنّه سيعلن لهذه المناسبة عن "حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي" لسوريا، الخارجة من نزاع استمرّ أكثر من 13 عاما.وأضاف أنّ “إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان”.وختم تصريحاته قائلة " من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي (السورية) ومنع استغلال أراضيها من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية".



