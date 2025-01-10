المياحي: أنجزنا 95% من خطة التنمية الخمسية في واسط

2025-01-10 13:25:01 - المصدر: واع

واسط - واعأكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، ان الحكومة المحلية في محافظة واسط تسعى حثيثا لتنفيذ ما ورد في البرنامج الحكومي من خلال برامج تنموية واعدة.وقال المياحي في كلمة له خلال احتفالية الذكرى 103 لتأسيس محافظة واسط تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المحافظة انطلقت في خطة تنموية خمسية منذ عام 2019 ولغاية العام 2024"، لافتا الى أن "المحافظة تمكنت من تحقيق 95% من اهدافها التنموية المرسومة".ودعا المياحي الى "تشريع قانون واسط عاصمة العراق الزراعية"، مؤكدا ان "مساحة الاراضي الزراعية الصالحة في المحافظة تبلغ 40 مليون دونم ما يؤهلها لتامين 50% من حاجة العراق الزراعية والحيوانية".واشار المياحي الى ان "الحكومة المحلية في واسط وضعت خطة خمسية جديدة تسعى من خلالها لحل ازمة السكن في المحافظة من خلال مشروع المطور العقاري والاستثمار، والسعي الى زيادة رقعة المساحات الخضراء وانشاء حزام اخضر لمواجهة مخاطر التصحر في المحافظة".وتابع أن "الخطة الخمسية تتضمن ايضاً التحول الرقمي وتم وضع برنامج كامل لاستخدام التكنلوجية الحديثة، كما تتضمن الخطة الاهتمام بالجانب البيئي وانشاء المساحات الخضراء في جميع المدن، وكذلك تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية مثل مصفى الكوت والمدينة الصناعية والمنطقة التجارية والمشاريع النفطية الأخرى".