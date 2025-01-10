البيئة: توليد الطاقة من النفايات سيقلل الانبعاثات الضارة والكلف المالية

2025-01-10 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أهمية التقنية المستخدمة بمشروع توليد الطاقة من النفايات، فيما أشارت الى أن توليد الطاقة من النفايات سيقلل الانبعاثات الضارة والكلف المالية.وقال مدير بيئة بغداد صادق حاتم عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التقنية المستخدمة في مشروع توليد الطاقة من النفايات يعتمد على اجراء عملية حرق النفايات المتولدة في مدينة بغداد يومياً واستثمار الحرارة المتولدة من جراء عملية الحرق لتسخين المياه في المراحل البخارية وتوليد البخار الذي يقوم بدوره بتوجيه وتدوير التوربينات الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية وتتم السيطرة على الانبعاثات الغازية والدقائقية من خلال توفير وسائل السيطرة المناسبة على هذه الانبعاثات لضمان مطابقتها للمحددات والمعايير الوطنية المعتمدة في هذا المجال".وأضاف أن "هذه الاجراءات ستساهم في التخلص الآمن من النفايات وتوفير الكلف المالية المصروفة على ادارة مواقع تجميع وطمر النفايات وعدم استخدام مساحات اضافية من الاراضي لهذا الغرض من جهة وانتاج الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال السيطرة عليها باستخدام التقنيات المناسبة من جهة ثانية".وبشأن دمج مشروع توليد الطاقة الصيني مع مشاريع طاقة أخرى في العراق لتوسيع شبكة الطاقة المستدامة، أوضح حاتم، أن "عملية دمج هذا المشروع مع مشاريع طاقة اخرى يعتمد على الخطط التنفيذية للجهة القطاعية وهي وزارة الكهرباء"، مشيراً إلى أن "وزارة البيئة تشجع اقامة كافة المشاريع التي تعتمد وتتبنى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتوفير الموارد الطبيعية للاجيال القادمة".وتابع أن "الهدف الاساسي من تنفيذ المشروع هو التخلص من النفايات البلدية ويعتبر انتاج الطاقة من هذا المشروع ناتجا ثانويا".