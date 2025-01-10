العراق على موعد مع منخفضات ماطرة "الأشد غزارة" منذ سنوات

2025-01-10 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن العراق على موعد معمنخفضات ماطرة تعد "الأشد غزارة" منذ سنوات ابتداءً من يوم غد.

وقالالزيادي لوكالة شفق نيوز "البلاد ستكون غداً السبت وفي ساعات الصباح الأولىعلى موعد مع غطاء سحابي ممطر ليوم واحد يسبب تشكل أمطار بين متوسطة وقد تغزر فيبعض الأجزاء من الأقسام الوسطى والغربية ومدن الفرات الأوسط وتشمل باقي الأماكنأمطار متفاوتة الشدة".

وأضاف"ستعود المنخفضات الممطرة يوم 17 من الشهر الجاري ويعقبه منخفض ممطر عملاقيبدأ يوم 21 أو يتأخر وقد يشهد أمطاراَ غزيرة الشدة في أماكن مختلفة تعتبر الأقوى منذ سنوات".