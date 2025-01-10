2025-01-10 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، يوم الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد مترجم مدرب المنتخب الوطني، محمد عبد الحافظ.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي ضد المترجم المصري محمد عبد الحافظ، على خلفية تصريحات أدلى بها تشوه بها سمعة أمن العراق".

وأضاف، أن "المترجم الذي يعمل بموجب عقد مع الاتحاد الكرة، خالف القوانين بتصريحاته ضد العراق"، مشيراً إلى أنه "قام بتقديم شكوى شخصية أيضاً أمام القضاء لإثبات صحة هذه الادعاءات أو دحضها".

وأشار الزاملي، إلى أن "مثل هذه الإجراءات ضرورية لمنع أي محاولات للإساءة إلى سمعة البلاد من قبل المتصيدين في الماء العكر الذين يسعون للنيل من العراق"، مؤكداً أن "العراق خط أحمر، وأنه لن يتم التساهل مع أي تصرف يمس وحدة البلاد أو أمنها".

وطالب عضو الاتحاد، بـ "إبعاد المترجم المصري عن صفوف المنتخب الوطني حفاظاً على سمعة العراق وصورته الإيجابية أمام العالم".

وكان المترجم المصري محمد عبد الحافظ، قد قال في وقت سابق، إنه تلقى تهديدات من أشخاص مجهولين في العراق، ما دفعه إلى تجنب دخول بغداد بعد آخر معسكرين للمنتخب الوطني.

وقد أثارت هذه التصريحات استياءً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث عُدت إساءة لصورة العراق وتشكيكاً في الوضع الأمني المستقر الذي يشهده البلد.