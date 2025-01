“إسرائيل” تحشد 5 دول لتحرير “إليزابيث” في العراق

2025-01-10 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر اعلن مسؤول “إسرائيلي”، ان الحكومة تعمل مع الحلفاء في جهد متجدد لتحرير باحثة إسرائيلية – روسية يعتقد أنه تم خطفها في العراق قبل نحو عامين. وقال المسؤول في تصريح صحفي إنه “تم طرح المسألة في اجتماع للمبعوثين الخاصين بشؤون الرهائن في القدس، الأسبوع الحالي”. وأضاف ان “المبعوثين التقوا بأسرة إليزابيث تسوركوف، …

