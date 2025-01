مقتل “نائب والي كركوك” و 5 من داعش بضربة جوية في حمرين

2025-01-10 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن مقتل نائب والي كركوك الملقب بـ”أبو عبيدة”. وقالت القيادة في بيان، ان “ضربة جوية نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك استهدفت وكرا مهما للإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب”. وأضافت ان “قوة من …

