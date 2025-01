2025-01-10 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، أمراً ديوانياً بإعادة هيكلة خلية الإعلام الأمني وتحديد مهام عملها. وبحسب مصدر قال للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر، فأنه “استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي: أولا: إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء سعد معن ابراهيم وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم وجهة انتسابهم …

