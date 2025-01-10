2025-01-10 14:00:04 - المصدر: ايشان

أقر مجلس النواب الأمريكي قانونا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية لإجراءات المحكمة ضد قادة الكيان. فيما تؤكد المحكمة التزامها بمعايير العدالة، وسط رفض إسرائيلي للاتهامات. وجاء […]

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو أولاً على ايشان.



