2025-01-10 14:00:04 - المصدر: ايشان

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن “الأعداء يحاولون ترويج أن إيران ضعفت بعد الأحداث الأخيرة وفقدت أذرعا رادعة بالمنطقة”. وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريح اليوم الجمعة أن “القدرات الدفاعية والردعية الإيرانية لم تضعف أبدا وهي لا تعتمد على حلفائها في المقاومة بمناطق أخرى”. وتابع سلامي: “هل إسرائيل باتت أقوى وأكثر […]

ظهرت المقالة الحرس الثوري: قدرات إيران الرادعة لم تضعف ولا تعتمد على حلفائها أولاً على ايشان.



