2025-01-10 14:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة تحظى مدينة أور الأثرية، الواقعة في محافظة ذي قار جنوب العراق، باهتمام كبير لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية تُبرز عراقة الحضارة الإنسانية في العراق عبر العصور. وتعد أور واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم، حيث كانت شاهدة على أقدم الإمبراطوريات في التاريخ الإنساني، فضلاً عن ارتباطها الديني بمكان ولادة النبي إبراهيم الذي […]

The post أور الأثرية.. مهد الحضارات ومنارة السياحة في العراق appeared first on جريدة المدى.