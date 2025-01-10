خمس سفارات في بغداد تضغط لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف

2025-01-10 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق منذ العام 2023، حيث طلبت السلطات الاسرائيلية من عدة دول غربية ممارسة ضغوط على بغداد من اجل العمل على الإفراج عنها.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن: مسؤولين حكوميين من اسرائيل، وممثلين عن 5 دول غربية، اجتمعوا مع أسرة تسوركوف، الطالبة في جامعة برينستون الأمريكية التي يعتقد ان فصيلا عراقيا مدعوما من ايران، احتجزها.

وبحسب مسؤول اسرائيلي كبير، فإن الحكومة الاسرائيلية تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي تحمل الجنسية الروسية ايضا.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المسؤول الإسرائيلي الكبير قوله إن: المبعوثين التقوا بأسره تسوركوف، وإن إسرائيل طلبت من موفدين يمثلون الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على الحكومة العراقية من خلال سفاراتهم في بغداد للبحث عن وسيلة لبدء المفاوضات.

وبعدما لفت التقرير الى ان اسرائيل لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع العراق، اشار الى ان المسؤول الإسرائيلي أعرب عن امله بأن تساهم دول اخرى في هذه الجهود.

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فان اسرائيل "تعتمد على حلفائها. وامل ان تقترح دول أخرى المساعدة في مساعدتنا على إطلاق سراح اليزابيث (تسوركوف). العديد من الدول لديها سفارات واتصالات مع الحكومة العراقية".

وذكر التقرير بأن تسوركوف (38 عاما) اختفت في بغداد في مارس/آذار 2023 اثناء قيامها بابحاث من اجل شهادة الدكتوراه، بعدما كانت دخلت الى العراق بجواز سفرها الروسي.

وأشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن عملية الخطف، لكن إسرائيل تعتقد ان كتائب حزب الله، هي المتورطة، وأن إسرائيل تعتبر ان الكتائب مرتبطة أيضا بالحكومة العراقية.

وبحسب المسؤول نفسه، فإنه بعد شهور من الجهود السرية، فان اسرائيل تعتقد ان "التغييرات في المنطقة" خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراح تسوركوف.

وكانت الصحيفة ذاتها قد افصحت أمس الخميس، عن تحرك لتل أبيب عبر محادثات غير مباشرة مع بغداد، يقوم بها وسطاء، من أجل العمل على تأمين إطلاق سراح الإسرائيلية اليزابيت تسوركوف التي خطفت في بغداد في العام 2023.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز فإن، أفراد أُسرة تسوركوف التقوا أمس مع المسؤول الحكومي الاسرائيلي المكلف بملف الرهائن "غال هيرش"، ومع منسقين اجانب للقضية يزورون إسرائيل حاليا.

واستنادا الى مسؤولين لم تسمهم مطلعين على التفاصيل، فإن الهدف هو المضي قدما في المحادثات غير المباشرة مع بغداد لاطلاق سراح تسوركوف، مشيرة إلى أن هذا هو أول دليل علني على الجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية، لتأمين إطلاق سراح تسوركوف عبر وسطاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي كبير لم تكشف هويته قوله ان: امله في ان التطورات الاقليمية الايجابية الأخيرة، بما في ذلك قرار الميليشيات العراقية المدعومة من ايران، بوقف شن الهجمات على اسرائيل، "سوف تخلق أيضا فرصة لإعادة اليزابيث (تسوركوف) إلى الوطن".

وكانت وسائل إعلام عراقية تابعة لمجموعات مسلحة شيعية، قد نشرت مقطع فيديو لتسوركوف في العام 2023 التي قالت فيه إنها تعمل لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي والاستخبارات الامريكية في العراق وسوريا، وان نشاطها في العراق كان يركز على "إثارة الخلافات عن طريق تنظيم التظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي - شيعي داخل العراق".

"وكانت وكالة "الأسوشيتدبرس" الأمريكي قالت في تقرير لها إن تسوركوف (36 عاما) التي دخلت العراق بجنسيتها الروسية، في مهمة أكاديمية من جامعة برينستون، والتي تركز أبحاثها على الشرق الاوسط وخصوصا العراق وسوريا، اختفت في بغداد بينما كانت تقوم بابحاث، واتهمت الحكومة الاسرائيلية كتائب حزب الله، بخطفها.

ترجمة: وكالة شفق نيوز