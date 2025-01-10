2025-01-10 15:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، الجمهورية اللبنانية بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد.

وقال المشهداني في تدوينة له على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "مبارك لدولة لبنان الشقيق انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية".

وأضاف أن "هذا الحدث المهم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة والآمال المعقودة في لبنان".

و أعرب المشهداني عن تمنياته أن تكون فترة رئاسة العماد جوزيف عون مليئة بالتقدم والازدهار، وأن تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

كما أكد رئيس مجلس النواب على أهمية العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، قائلاً: "نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يمكننا من مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للبلدين".



