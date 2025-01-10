وزير النفط يضع حجر الأساس لمشروع الغاز المعجل في حقل ارطاوي

2025-01-10 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الجمعة، ان مشروع استثمار الغاز المعجل من حقل ارطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي سيرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود وسيساهم باضافة طاقات جديدة من وقود الغاز الى الشبكة الوطنية لانتاج الغاز.وذكر بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) " أن وزير النفط وخلال حضوره حفل وضع حجر الاساس للمشروع الذي سيتم انجازه العام المقبل أكد أن الوزارة حققت انجازات كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب لعمليات الانتاج النفطي، من خلال المشاريع الواعدة ".واشار السواد الى أن "مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة الذي وقعت الوزارة عقده مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من خمسة حقول نفطية وعلى مرحلتين يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز"، موضحا أن "كل مرحلة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وسيتم انجاز المرحلة الاولى بعد ثلاث سنوات، والثانية سيتم انجازها بعد خمس سنوات".واضاف الوزير أن "وزارة النفط تنفيذا للبرنامج الحكومي عملت على التعجيل باستثمار الغاز من خلال برنامج وخطة عمل اتفقت عليها مع الجهة المنفذة "شركة توتال"، وهي خارج صيغة العقد، لحاجة البلاد له في ادامة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".واضاف السواد ان "الوزارة ماضية بمشاريعها التطويرية لحقول الغاز، بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب"، منوها الى أن "وزارة النفط وقعت على العديد من عقود مشاريع تطوير الحقول الغازية ، مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز ، وهذه العقود شملت تطوير حقلي "عكاس والمنصورية"، بالاضافة الى تطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة ، الامر الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز" .واشاد الوزير "بالجهد الوطني العامل في التشكيلات النفطية المنتشرة في كافة المحافظات، ولاسيما محافظة البصرة الذين يعملون دون كلل او ملل لتحقيق الإنجازات في القطاعات المختلفة في الوزارة"، مؤكدا "على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد".من جانبه قال مدير شركة توتال جوليان بوجيه أن "الشركة تعمل وفق الخطط المحددة ضمن العقد المبرم وتعمل على زيادة معدلات الإنتاج في حقل ارطاوي واستثمار الغاز من الحقول النفطية" .