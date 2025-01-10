باستخدام آلياتهم الثقيلة.. اتحاد مقاولي البصرة يهدد الحكومة بتظاهرات "غاضبة" وقطع للطرق (وثيقة)

2025-01-10 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هدد اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة، يوم الجمعة، بتظاهرات غاضبة وقطعالطرق المؤدية إلى المواقع النفطية بالمحافظة في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقالرئيس الاتحاد حسين المالكي، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنهم يطالبون رئيسالوزراء محمد شياع السوداني، بتسديد مستحقات الشركات والمقاولين في البصرة، فضلاًعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والملزمة لوزارتي التخطيط والمالية علىارض الواقع.

وطالبالمالكي، بحسب البيان، بـ"الاسراع في صرف مستحقات فرق سعر الدولار، وتسديدمستحقات محافظة البصرة الموجودة بذمة الحكومة المركزية والبالغة 42 تريليون دينارعراقي من اموال البترودولار".

وأضافالمالكي، أن "الاتحاد قرر تصعيد خطواته في الفترة المقبلة منها المشاركة فيالتظاهرة المركزية في النصف من كانون الثاني الحالي في العاصمة بغداد، وتعليقالعمل في المشاريع في حال استمرار حكومة المركز المماطلة بإجراءات الصرف".

وحذرالمالكي، وفقاً للبيان، من "إجبار الحكومة المركزية للمقاولين على اللجوء إلىقطع الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية في البصرة بصحبة آلياتهم الثقيلة في حالاستمرت الحكومة المركزية في التنصل عن واجباتها".

وفيالشهر الماضي، طالب اتحاد مقاولي البصرة أيضاً، الحكومة الاتحادية بصرف المستحقاتالمالية للمقاولين والشركات البصرية المتأخرة، محذراً من توقف المشاريع فيالمحافظة بسبب عزوف الشركات والمقاولين عن العمل بسبب تأخر مستحقاتهم.