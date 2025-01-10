تظاهرة مركزية لمقاولي البصرة في بغداد وتعليق أعمال المشاريع كافة.. وثيقة

2025-01-10 15:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

هدد اتحاد مقاولي البصرة، اليوم الجمعة ( 10 كانون الثاني 2025 )، بالاحتجاج وبقوة وسط العاصمة بغداد، ما لم تصرف المستحقات المالية للمقاولين المتلكئة من قبل الشركات والجهات المختصة.

وافاد الاتحاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الاتحاد سينزل الى الشارع محتجا وبقوة، والمشاركة الفعلية مع التظاهرات المزمع انطلاقها يوم، 15 كانون الثاني الجاري وسط بغداد".

واضاف البيان، أنه" تقرر تعليق العمل وإيقاف المشاريع كافة في محافظة البصرة، وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحقول النفطية، ونصب سرادق الاحتجاج، واستخدام عشرات الاليات الثقيلة والكبيرة التابعة للشركات والمقاولين".



