إصابة مزارع بانفجار مخلف حربي في العثمانية وسط ديالى

2025-01-10 15:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بانفجار مخلف حربي في منطقة العثمانية التابعة لمدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المزارعين تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تعرضه لانفجار جسم غريب لمخلف حربي قديم وهو عبارة عن اطلاقة مدفع رشاش مقاوم للطائرات أثناء حرق حشائش في بستانه بمنطقة العثمانية عند أطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث واتخذت الاجراءات اللازمة بشأنه، فيما تم نقل المصاب الى مستشفى لتلقي العلاج".