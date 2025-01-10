هزة أرضية قوية تضرب مدينة السليمانية

2025-01-10 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، بوقوع هزة ارضية في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "هزة ارضية ضربت محافظة السليمانية قوتها بحدود 3 درجات متأثرة بسلسة هزات وقعت في ايران".

واضاف انه "لم يتم تسجيل اي اضرار بشرية او مادية، ولم يصدر اي بيان من هيئة الانواء حتى الان".

هذا واكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة ( 10 كانون الثاني 2025 )، حدوث زلزال بقوة 3.3 قبالة سواحل بيوك شكمجة بمدينة اسطنبول.

و حسب ما ترجمه موقع "تركيا عاجل" يواصل الخبراء إصدار تحذيرات يومية حول زلزال كبير محتمل في إسطنبول، تسبب في إثارة حالة من الذعر في المدينة.

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية التركية وإدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال قبالة سواحل بيوك شكمجة وبلغت قوته 3.3 درجة، وسط هلع سكان إسطنبول، اذ وقع الزلزال على عمق حوالي 7 كيلومترات، مما أثار حالة من الذعر بين سكان إسطنبول.

من جهته، أعلن مرصد كانديلي أن قوة الزلزال بلغت 3.4 درجة.







