التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر مباحثات محافظ أربيل مع وفد تركي

2025-01-10 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الجمعة، معوفد تجاري تركي رفيع المستوى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين أربيل وتركيا.

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"خوشناو، وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گيلان حاجي سعيد، استقبل فيديوان المحافظة، وفداً رفيع المستوى من اتحاد مصدري شرق الأناضول برئاسة رئيسالاتحاد والقناصل التجاريين في القنصلية التركية بأربيل، أدهم تانريفر".

وأضاف البيان، أن "اللقاء سلط الضوء على العلاقاتبين غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد مصدري شرق الأناضول، كما تم التأكيد على أهميةتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان وتركيا، فضلاً عن أهميةالعمل المشترك ومناقشة الوضع الاقتصادي وكيفية تعزيز الحركة والوضع التجاري وتطويرالصناعة والاستثمار بين الجانبين".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة إنعاشالنشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي وتوفير احتياجات المواطنين وأسواق الإقليمبجودة عالية ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاريع قطاعي التجارةوالصناعة".

من جانبه، أكد محافظ أربيل، وفقاً للبيان، أن"العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا في مستوى جيد وأن هدف حكومةإقليم كوردستان هو تطوير التجارة وقطاع السياحة والصناعة مع الدول"، مضيفاًأن "أبواب الإقليم مفتوحة دائماً لأي مشروع تجاري، صناعي، سياحي، زراعي،والمحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساعدة في إطار القوانين والتعليمات السارية".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، يوم أمسالأول الأربعاء، أن وفداً تجارياً تركياً ممثلاً عن اتحاد المصدرين لمنطقة شرقووسط الأناضول ومنظمة النقل الدولية "UN-D"، زار المحافظة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين العراقوتركيا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو13 مليار دولار في العام 2024 ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة في العام 2025.