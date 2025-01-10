2025-01-10 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ سجلت مراصد الزلازل في هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الجمعة، هزة أرضيةقرب محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وأفادمصدر في الهيئة لوكالة شفق نيوز، بأن قوة الهزة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعتفي أطراف محافظة السليمانية (25كم شرقي المحافظة) وشعر بها سكان المنطقة.

دونالإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.

بدوره،أوضح مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في المحافظة، آسو كمال، لوكالة شفقنيوز، أن الهزة حدثت بعد الساعة الثانية ظهراً، دون ورود أي أنباء عن إصابات أوأضرار مادية حتى الآن.

وأضافأن الفرق المختصة تواصل متابعة الوضع عن كثب، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآنتحديد مركز الهزة بدقة.

وتأتيهذه الهزة بعد سلسلة من الهزات التي ضربت مناطق أخرى في العراق خلال الفترةالأخيرة، ما دفع العديد من المواطنين في السليمانية إلى القلق بشأن تكرار هذهالظواهر الزلزالية.

وبينمالا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب هذه الهزة ومدى تأثيراتها، فإن السلطاتالمحلية تعمل على طمأنة السكان بالتحقق من سلامتهم والوقوف على أي تطورات.

يذكرأن السليمانية قد تعرضت في السنوات الماضية لهزات أرضية مشابهة، إلا أن آثارهاكانت محدودة في معظم الأحيان.