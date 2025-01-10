الزراعة: خطة لزيادة مخزون أسماك البني والشبوط والكطان

2025-01-10 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة لزيادة المخزون السمكي من اسماك البني والشبوط والكطان، مشيرة الى أن منع الصيد الجائر سيسهم بزيادة مخزون الاسماك العراقية في المسطحات المائية.

وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وليد محمد مرزوقي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار وزارة الزراعة دائرة الثروة الحيوانية بمنع الصيد الجائر يهدف الى حماية الثروة السمكية في المسطحات المائية من الصيد في موسم التكاثر، إذ المعروف ان الاسماك تتكاثر في هذا الوقت من السنة وبالاعتماد على المناطق المحددة في جدول وبيان منع الصيد".

وأضاف أن "اجراءات الوزارة في منع الصيد الجائر تتم سنويا بابلاغ جميع مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة متابعة الصيادين وعدم السماح لهم في الصيد في هذا الوقت من السنة"، لافتاً إلى أن "هذه الاجراءات سوف تسهم في زيادة المخزون السمكي ومن ثم زيادة المعروض في الاسواق المحلية من الاسماك الموجودة في المسطحات المائية المنتشرة في عموم العراق ".

وأكد مرزوقي أن "وزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية تعمل على زياد المخزون السمكي عن طريق زيادة اعداد يرقات الاسماك، والاصبعيات خصوصا ما يتعلق باسماك الكارب واسماك الكارب العادي (الاس بي) و(الفضي)"، مشيرة إلى أن " دائرة الثروة الحيوانية تعمل على زيادة المخزون السمكي من اسماك البني والكارب والشبوط والكطان في المسطحات المائية وخصوصا في مناطق الاهوار، حيث أن بعض بحيرات الاحواض او البحيرات الطينية تم ردمها ما يؤدي الى تقليل او شحة في بعض الاسماك وخصوصا سمك الكارب".