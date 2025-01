2025-01-10 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى لقي عدد من السوريين حتفهم، فيما أُصيب آخرون، جرّاء تدافع كبير عند الجامع الأموي في دمشق، أثناء وليمة غداء داخل الجامع. حالات الوفاة جاءت نتيجة الاختناق بسبب التدافع أثناء وليمة غداء دعا لها الشيف السوري الشهير "عمر" في الجامع الأموي، فتوافد مئات الآلاف من السوريين إلى المسجد أملاً في الحصول على وجبة طعام، […]

The post بالصور| وفيات وحالات اختناق بالجامع الأموي في دمشق إثر تدافع على وليمة غداء appeared first on جريدة المدى.