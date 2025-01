إيران: العراق بلد قوي وندعم مبادراته وقراراته

2025-01-10 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن العراق بلد قوي وبلاده تدعم قراراته ومبادراته. وقال عراقجي: نشدد على أهمية العلاقات بين طهران وبغداد"، مشيراً إلى أن العراق بلد قوي وقراراته مهمة والدول تستمع إليه". وأضاف أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز علاقاتها على المستوى الإقليمي من خلال دبلوماسية فعالة وإيجابية ومستقرة". وأكد […]

