2025-01-10 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةصرح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بأن فيروس "الميتانيمو البشري"، لا يرتبط بأي شكل بفيروس كورونا، مقللاً من المخاوف المثارة حول تفشي هذا الفيروس الذي ظهر مؤخراً في الصين. وقال شنكالي: "الفيروس المنتشر هو فيروس رئوي، وليس له علاقة بفيروس كورونا. تزداد حالات الإصابة به فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، […]

The post الصحة النيابية تطمئن: لا علاقة لفيروس الميتانيمو الجديد بكورونا ولا خطر لجائحة appeared first on جريدة المدى.