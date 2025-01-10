2025-01-10 16:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إجلاء مواطن إيراني ونجله العالقين في سوريا ووصولهما إلى البلاد قريبا. وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إنه تمت التنسيقات اللازمة لإعادة المواطن الإيراني في سوريا، موضحا أنه تم إجلاء أبو طالب اصفهاني وابنه من سوريا اليوم ومغادرتهما إلى البلاد قريبا. وأضاف بقائي […]

ظهرت المقالة أصفهاني لم يعد عالقا في سوريا وعودته إلى إيران “قريبة” أولاً على ايشان.



