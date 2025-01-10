مودريتش يعود للتدريبات مع ريال مدريد

2025-01-10 16:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعشهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الجمعة، عودة النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد غيابه عن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام مايوركا بسبب عدوى فيروسية.ومع استعادة عافيته، بات مودريتش جاهزًا لخوض نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة، إلى جانب زميليه جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي، اللذين أنهيا اللقاء السابق بحمل عضلي.وسيشارك مودريتش مساء اليوم في حصة تعافي مخصصة للاعبين الأساسيين، على أن يخوض مران المباراة الكامل مع الفريق غدًا السبت، استعدادًا للقاء المرتقب يوم الأحد المقبل.ويطمح اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 39 عامًا، لإضافة اللقب رقم 29 إلى مسيرته مع ريال مدريد، والذي سيكون الثالث له هذا الموسم بعد تحقيق السوبر الأوروبي وكأس الإنتر كونتيننتال.ورغم تعرض جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي لإجهاد عضلي في المباراة السابقة، إلا أن الثنائي أبدى جاهزيتهما لخوض مباراة الأحد أمام برشلونة، وفقًا لما أكده النادي.وسيكون نهائي السوبر الإسباني هذا الموسم مواجهة حاسمة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، مع تطلع كلا الفريقين إلى تحقيق اللقب لتعزيز نجاحاته.