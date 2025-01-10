والدة كريستيانو رونالدو تحسم مسقبل نجلها: سيلعب لهذا النادي

2025-01-10 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فجرت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مفاجأة منالعيار الثقيل بشأن مستقبل نجلها، مؤكدة أن "الدون" سيلعب لنادي شهير فيالبرتغال.

وينتهيعقد رونالدو صاحب الـ39 عاماً مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي وسط غموض حولمستقبله وإمكانية تجديد عقده مع الفريق.

وارتبطاسم رونالدو بعدة أندية في الفترة الماضية وعلى رأسها فريقه الأسبق سبورتنغ لشبونةالبرتغالي الذي بدأ اللاعب الأسطوري رحلته نحو التألق بين صفوفه قبل الرحيل إلىمانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2003.

وأشارتوالدة رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية إلى أن نجلها وعدها بالانتقالإلى سبورتنغ لشبونة والعودة إلى البرتغال مجدداً.

وأضافت"إذا لم يعد هذا العام سيعود العام المقبل، وإذا لم يحدث سينضم نجله لفريقلشبونة".

واعترفتوالدة رونالدو أن ابنها أخبرها أنه سينتقل إلى مانشستر يونايتد، بينما كانتالمحادثات مع مانشستر سيتي مستمرة في صيف 2021.

وأشارتإلى أن الشعور كان رائعاً حين هتف أكثر من 70 ألف مشجع في ملعب "أولدترافورد" باسم رونالدو حين عاد مرة أخرى إلى صفوف الفريق.

ويلعبرونالدو في صفوف النصر منذ كانون الثاني/ يناير 2023 بعد فسخ عقده بالتراضي معمانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.