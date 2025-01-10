مجلس الخدمة: رئيس الوزراء وجه المالية بإجراء الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية في الوزارات

2025-01-10 17:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لوزارة المالية بإجراء الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية في الوزارات وفيما أشار إلى أن الوزارة أكملت المطلوب وفق رؤيتها، أعلن التوجه لإطلاق أكثر من 5 آلاف درجة وظيفية.

وقال رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ملف درجات الشهادات العليا والأوائل وبناء على مخرجات الاجتماع الأخير الذي ترأسه رئيس الوزراء وبحضور وزيرة المالية ومجلس الخدمة، فإن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بالاستجابة لطلب المجلس بشأن إجراء الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية وحسب حاجة الوزارات"، موضحا، أن "وزارة المالية أكملت في 31 كانون الأول الماضي، المطلوب وفق رؤيتها، وأرسلت الجداول والبيانات إلى الأمانة العامة لغرض عرضها على مجلس الوزراء وإصدار قرار باستحداث 5199 درجة وظيفية".

وأضاف، "إننا ننتظر استكمال هذه الإجراءات في أروقة مجلس الوزراء وترسل الدرجات إلى مجلس الخدمة كي يباشر بعملية إصدار القرارات للتعيين"، لافتا إلى، أن "دور مجلس الخدمة وظيفي يتمثل في تنفيذ النصوص القانونية والقرارات الوزارية".

وبين، أن "المجلس لم يتلكأ في إصدار قرارات تعيين مع وجود الدرجات الوظيفية للفئات المشمولة بالتوظيف، لكن هناك إجراءات إدارية وتنظيمية ومالية تستلزم بعض الوقت والجهد"، مطمئنا الطلبة، بأن "الوعود الحكومية إضافة إلى النصوص القانونية سيتم تنفيذها كما أرادها المشرع".

وبين، أن "43 ألف درجة وظيفية استهلكت من أصل 74 ألف درجة وظيفية في الوجبة الأولى لأصحاب الدرجات العليا والأوائل، أما الوجبة الثانية فضمت 23 ألف درجة والمتبقي منها سيتم استثمارها خلال عام 2025".