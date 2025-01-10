2025-01-10 17:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، انطلاق المرحلة الثالثة من خطة إعادة الانتشار في وادي زغيتون جنوب كركوك، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن في المنطقة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوات أمنية مشتركة، مدعومة بجهد هندسي، بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إعادة الانتشار في وادي زغيتون، جنوب كركوك، التي تشمل فتح الطرق وتجريف الأحراش والأشجار في العمق، إضافة إلى إعادة تأمين السواتر الدفاعية حول الفِكنات ونقاط المرابطة المتقدمة".

وأشار المصدر إلى، أن "الخطة تشمل أيضًا تأمين منظومة طرق تمتد على عدة كيلومترات لضمان السيطرة المباشرة على المناطق ومنع خلايا تنظيم داعش من إقامة مضافات أو مخابئ سرية تهدد الأمن".

وأوضح، أن هناك "ضوءا أخضر من بغداد للمضي في خطة إعادة الانتشار في وادي زغيتون، إلى جانب وادي الشاي القريب، وذلك بهدف إنهاء ملف الخروقات الأمنية في هذه المناطق الحيوية التي تشكل أحزمة زراعية تحيط بالعديد من المناطق المحررة في كركوك".

وأضاف المصدر، أن "إعادة الانتشار في وادي زغيتون تعتمد على توزيع القدرات العسكرية المتاحة بشكل يضمن القوة النارية اللازمة، مع تأمين المحيط بشكل كامل لضمان عدم وقوع خروقات".