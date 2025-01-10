شرطة ديالى تنفي وجود انفـجار عبوة ناسفة في بعقوبة

2025-01-10 17:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، الأنباء عن انفجار عبوة ناسفة في البسـاتين القريبة من قضاء بعقوبة مركز المحافظة.

وأكدت شرطة ديالى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، عدم "وجود حادث تفجير عبوة ناسفة تستهدف تجمع للمواطنين في احدى بساتين قرية أم العظام التابعة الى قضاء بعقوبة، كما روجت صفحات منصات التواصل الإرهـابية الداعشية التي تحاول بين الحين والآخر اثارة الذعر والخوف عبر الشائعات المغرضة لتحقيق نواياها الدنيئة".

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم سلمان الشمري، ان: "الانفجــار ناتج عن قيام المواطن (رياض ياسين جاسم) بتنظيف احد الانهر الفرعية الصغيرة بواسطة النار حصل انفجار اطلاقة نارية عيار (23 ملم) من المخلفات الحربية القديمة وأصابت شضاياها المواطن بمنطقة الفخذ اصابة طفيفة وحالته الصحية مستقرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالحادث من قبل قسم شرطة العثمانية" .

كما اكد الشمــري، أن "هذه الشائعات لا تمثل سوى محاولات بائسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من جهود وتضحيات اجهزتنا الأمنية،" مشدداً على "ضرورة عدم تداول الاخبار الكاذبة واعتماد المصادر الرسمية وفق مبدأ الامن والاستقرار مسؤولية الجميع لديمومة الأمان في المحافظة".