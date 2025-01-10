الزوراء يحقق الفوز على مضيفه الكهرباء في دوري نجوم العراق

2025-01-10 17:51:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي الزوراء، يوم الجمعة، على مضيفه نادي الكهرباء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين في الساعة 2:30 عصراً، على ملعب الساحر أحمد راضي وسط بغداد.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، الذي سيطر على مجريات اللعب رغم بعض محاولات التسجيل من كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب انور طه.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 25 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 15 بالمركز 14.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة، وواثق مدلل مساعد اول، ورضا عباس مساعد ثانٍ، واياد زاحم حكم رابع، ومحمد صلاح حكم VAR.