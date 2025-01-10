مجهول يستهدف مشيعين بإطلاق نار قرب مقبرة في كركوك

2025-01-10 18:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يومالجمعة، أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح جراء إطلاق نار من قبل مجهول، خلال دفن امرأةجنوبي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولأطلق النار على مشيعين خلال توجههم لمقبرة بنجا علي، قرب سيطرة ليلان، لدفن امرأةتوفيت مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفىكركوك العام لتلقي العلاج، فيما قدم ذوي المتوفية شكوى في مركز شرطة، وبدأتالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة".