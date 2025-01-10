2025-01-10 18:18:04 - المصدر: ايشان

أكد المحامي أسامة عدنان، قيام الاتحاد العراقي لكرة القدم بإنهاء خدمات المترجم المصري محمد عبد الحافظ من منصبه كمترجم للمدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس على خلفية تصريحه الأخير الذي أكد فيه أنه تعرض إلى التهديد، وبالتالي لم يعد بإمكانه البقاء في العراق. وسبق للمحامي أسامة عدنان تقديم دعوى لدى المدعي […]

ظهرت المقالة تصريح ينهي خدمات مترجم المنتخب الوطني محمد عبد الحافظ أولاً على ايشان.



