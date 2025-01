2025-01-10 18:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى سلّطت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، الضوء، على المباحثات التي جرت بين المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن ملف الحشد الشعبي في العراق، فيما تحدثت عن "رسالة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السوداني، "طَلَبَ منه خلالها حلّ الحشد الشعبي". وذكرت الإذاعة في تقرير، إن "أهم حصيلة لمحادثات رئيس […]

