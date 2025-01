شوه سمعة العراق.. اتحاد الكرة يقاضي مترجم المنتخب

2025-01-10 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، عن رفع دعوى قضائية ضد مترجم منتخب العراق، محمد عبد الحافظ، على خلفية تصريحات أدلى بها أساءت لسمعة أمن العراق. وأوضح الزاملي في تصريح لاحد الوكالات، تابعته عراق اوبزيرفر أنه “تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي ضد المترجم المصري محمد عبد الحافظ، …

