2025-01-10 18:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حقق فريق الزوراء، اليوم الجمعة، فوزا صعبا على نظيره الكهرباء بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ13 من دوري نجوم العراق. وتمكن النوارس من اقتناص الفوز برأسية اللاعب المغربي أنور طرخات، في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الساحر أحمد راضي. وشهدت المباراة تنافسا كبيرا بين الفريقين، مع …

The post الزوراء يتخطى الكهرباء بهدف وحيد في دوري نجوم العراق first appeared on Observer Iraq.