المحمدي يطالب السوداني باتخاذ قرارات "صارمة" بحق الحشد في الأنبار

2025-01-10 18:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الانبار سعد غازي المحمدي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري واتخاذ اجراءات صارمة بحق الحشد في محافظة الأنبار.

وكتب المحمدي في تدوينة له على حسابه في منصة إكس وتابعتها "بغداد اليوم" "نطالب القائد العام للقوات المسلحة بتطبيق الدستور العراقي ومنع الحشد من ممارسة اي عمل سياسي وخصوصا في المحافظات السنية".

كما طالب بإقالة قائد حشد الانبار و استبداله بأحد أبناء العشائر التي تصدت و قدمت التضحيات من اجل العراق والمحافظة.

ودعا المحمدي إلى "التحقيق بأعداد الفضائيين في الافواج و المبالغ التي تستقطع من رواتب منتسبي الحشد العشائري".



