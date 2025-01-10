البصرة.. انتشال جثة شاب بعد 3 أيام على انتحاره في شط العرب

2025-01-10 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بانتشال جثة شابفي شط العرب، بعد 3 أيام على رمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي جنوبي محافظةالبصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2008أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي في مياه شط العرب، قبل ثلاثةأيام، حيث استمر البحث عن جثته طوال هذه المدة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية بعدما عثرت علىجثته قامت بنقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".