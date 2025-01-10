اجتماع "غير عادي" لحكومة كوردستان بشأن رواتب الموظفين

2025-01-10 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليمكوردستان، يوم الجمعة، عزمها عقد اجتماع غير عادي لمناقشة مسألة رواتب الموظفينالكورد.

وقال المتحدث الرسمي باسمحكومة الاقليم، بيشوا هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "سيتم عقداجتماع غير اعتيادي لممثلي حكومة الاقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكوردستانية فيمجلس النواب العراقي ورئيس مجلس وزراء الإقليم".

وأضاف أن "الاجتماعسيبحث مسألة رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كوردستان".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، إلى العاصمة بغداد، مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارةالدولة.